В Москве пассажирский автобус врезался в остановку

На Ставропольской улице на юго-востоке Москвы пассажирский автобус врезался в остановку с людьми - в результате аварии, по предварительным данным, погиб один человек и еще двое госпитализированы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе главного управления МВД по столице.

В ведомстве рассказали, что ДТП произошло примерно в 07:45 в понедельник. Во всех обстоятельствах сейчас разбираются сотрудники полиции.

На место аварии приехал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. По его словам, за рулем автобуса "Мосгортранса" находилась женщина, по предварительным данным она не справилась с управлением.

"При этом перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена, - объяснил Ликсутов. - Дальнейшие обстоятельства аварии выясняются. Будет проведена внутренняя проверка. Семье погибшей правительство Москвы окажет материальную помощь".