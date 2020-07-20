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20.07.2020 09:52
Рубрика: Происшествия

В Москве пассажирский автобус врезался в остановку

Текст: Александр Мелешенко

На Ставропольской улице на юго-востоке Москвы пассажирский автобус врезался в остановку с людьми - в результате аварии, по предварительным данным, погиб один человек и еще двое госпитализированы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе главного управления МВД по столице.

В ведомстве рассказали, что ДТП произошло примерно в 07:45 в понедельник. Во всех обстоятельствах сейчас разбираются сотрудники полиции.

Фото: ГУ МВД по Воронежской области
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На место аварии приехал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. По его словам, за рулем автобуса "Мосгортранса" находилась женщина, по предварительным данным она не справилась с управлением.

"При этом перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена, - объяснил Ликсутов. - Дальнейшие обстоятельства аварии выясняются. Будет проведена внутренняя проверка. Семье погибшей правительство Москвы окажет материальную помощь".

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