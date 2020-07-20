В Москве почти на 90% снизилось число обращений за пособиями по безработице

После окончания самоизоляции в городе почти на 90% сократилось число обращений за пособиями по безработице, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Один из самых благоприятных в стране столичный рынок труда снизил предложение вакансий. В результате уровень безработицы повысился и сейчас составляет 2,72% вместо недавних 1,46 процента. С начала самоизоляции горожане были вынуждены чаще обращаться в службу занятости за помощью и материальной поддержкой.

Анастасия Ракова рассказала о принятых в этой ситуации городскими властями мерах:

- С начала пандемии нам удалось быстро перестроить все процессы центра занятости в онлайн-режим. Мы упростили систему подачи заявок, благодаря этому у москвичей появилась возможность дистанционно получить статус безработного. С окончанием самоизоляции мы замечаем резкое снижение количества обращений за пособиями о безработице. Если в апреле в центр ежедневно поступало более 10 тысяч заявок, то сейчас количество обратившихся за пособием сократилось до 1200-1500 в день, то есть почти на 90% меньше. Это связано с тем, что рынок труда оживает - снимаются введенные ранее ограничения, все больше компаний и сотрудников возвращаются к привычной жизни, появляются новые рабочие места, - рассказала вице-мэр.

В данное время 196 тысяч москвичей признаны безработными и стоят на учете в центре занятости населения. Однако более 60% безработных заинтересованы именно в поиске работы и скорейшем трудоустройстве. В их числе сотрудники из наиболее пострадавших в пандемию сфер оптовой и розничной торговли и сервисной индустрии.

Часть компаний смогли подстроиться под ситуацию: в основном это сферы, от которых напрямую зависела жизнь города во время карантина - это курьерская доставка, логистика, складские работы, колл-центры и онлайн-сервисы. Они продолжили свою работу, перевели часть процессов в онлайн и сохранили штат. Для актуализации базы вакансий специалисты центра ежедневно взаимодействуют с работодателями. Безработные москвичи получают не только социальные выплаты, но и содействие в поиске работы. Так, более 25 тысяч человек, потерявших работу, уже снялись с учета и трудоустроились.

Сегодня центр занятости населения предлагает порядка 72 тысяч вакансий. Для того, чтобы найти работу, соискатели могут зайти на сайт центра "Моя работа" и дистанционно подать онлайн-заявку на поиск работы или самостоятельно ознакомиться с перечнем "горящих вакансий". Помимо этого, найти работу могут помочь и 50 офисов "Мои Документы", флагманский центр "Моя работа" и специализированный центр "Моя карьера". Задать вопрос или получить консультацию по оформлению государственных услуг можно, обратившись в контакт-центр по телефону 8(495) 705-75-75.