В Москве возобновили благоустройство городских территорий, которое ранее было приостановлено из-за эпидемиологической ситуации, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Начались работы по комплексному благоустройству в районе Дорогомилово, на участке Большие Каменщики - метро "Коломенская", территории Триумфальной арки на Кутузовском проспекте и в прилегающих к ней скверах, - отметил Петр Бирюков. - Продолжаются работы в Даевом и Ананьевском переулках, начатые в марте, но затем остановленные из-за режима повышенной готовности".

По данным Бирюкова, в районе Дорогомилово работы пройдут на набережной Тараса Шевченко - от Новоарбатского моста до Бородинского, Бережковской набережной - от Бородинского моста до моста Богдана Хмельницкого, Украинском бульваре - от Кутузовского проспекта до Большой Дорогомиловской, на Малой Дорогомиловской, 1-й и 2-й Бородинских улицах. Эти работы станут продолжением прошлогоднего проекта создания комфортного общественного пространства в районе Киевского вокзала. Как отметил Бирюков, основная цель - раскрыть потенциал этой территории и трансформировать ее в ландшафтный парк районного значения, соединив активную зону у площади Киевского вокзала с рекреационной на набережной Тараса Шевченко.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что благоустройство в районе Триумфальной арки призвано расширить комфортную городскую территорию, оно станет органичным продолжением благоустроенного к 75-летию Великой Победы парка на Поклонной горе. Здесь запланировано создание маршрута с экспозицией, посвященной ключевым сражениям и событиям Отечественной войны 1812 года.

В зону благоустройства вылетной магистрали Большие Каменщики - метро "Коломенская" входят улица Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский вал, Велозаводская улица, проспект Андропова - от Нагатинской набережной до метро "Коломенская" и улица Сайкина. Здесь главные задачи - создание комфортного пространства для местных жителей с сохранением важной транзитной функции магистрали, внимание к общественным пространствам шаговой доступности, улучшение транспортной схемы. Цель благоустройства в Даевом и Ананьевском переулках - создание комфортного и безопасного пешеходного пространства с сохранением их транзитной функции. В переулках много жилых домов, важно привести в порядок дворы, обустроить детские и спортивные площадки.

На всех объектах в зоне проведения работ смонтированы ограждения с сигнальными огнями, хорошо заметными в темное время суток. Для автомобилистов установлены временные знаки, предупреждающие о ремонте, для пешеходов обустроены пути обхода. Размещены щиты с информацией о проводимых работах и контактными телефонами.