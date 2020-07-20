В Орле световая опора упала на ребенка

На площади Ленина в Орле металлическая световая опора упала на малолетнего ребенка. В облпрокуратуре начали проверку по данному факту.

В ведомстве выяснили, что опора не состояла на учете в органах местного самоуправления, и назвали это нарушением требований законодательства.

- Ее содержание должным образом не осуществлялось, меры к обеспечению безопасности граждан при ее эксплуатации не принимались, - сделали вывод в прокуратуре.

Материалы проверки были направлены в Следственный отдел по Советскому району Орла СУ СК РФ по Орловской области, где их посчитали основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность".