Новости

Черноморский флот отработал пуски "Калибров" по кораблям противника 19:15
Мэр Анапы Юрий Поляков подал в отставку 19:13
Jeep показал гибридные Renegade и Compass с возможностью зарядки от сети 19:05
Путин подписал закон о смягчении валютного контроля 19:03
В Госдуме анонсировали ответ на санкции США в отношении Кадырова 18:58
Врач оценил вероятность заразиться коронавирусом на пляже 18:55
Житель Волгоградской области из-за конфликта поджег дома трех соседок 18:54
Госдума завершит весеннюю сессию отчетом правительства 18:51
Биологи обнаружили глубоководных рыб-"невидимок" 18:49
Глава судейского комитета РФС заявил, что фолов на Соболеве не было 18:48
Госдума прекратит депутатские полномочия Дегтярева 21 июля 18:47
Президент разрешил переносить Съезд судей при угрозе ЧС 18:42
Российская сборная по скалолазанию прошла карантин на сборах в Крыму 18:37
Назначен новый статс-секретарь министерства юстиции 18:37
"Крушение вертолета" под Новосибирском оказалось лесным пожаром 18:36
Тильда Суинтон и Энн Хуэй получили "Золотых львов" Венецианского фестиваля 18:35
МИД РФ отреагировал на решение США внести Кадырова в "черный список" 18:29
Все замечания, выявленные перед запуском "Прогресс МС-15", устранены 18:26
Глава МИД Германии: Россия нужна Европе 18:24
МЧС проверяет информацию об аварийной посадке вертолета под Новосибирском 18:21
Мэр Азова вышел на работу после домашнего ареста 18:19
"Зенит" будет хозяином поля в финальном матче Кубка России 18:18
Пожарные ЦФО получили 60 новых автомобилей 18:15
Изобретатели получат виртуальные патенты на основании 3D-моделей 18:15
Старейший торговый город викингов найден в Норвегии 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
20.07.2020 18:59
Рубрика: Общество

Все хотят лечить

Конкурс в медицинские колледжи Подмосковья - пять человек на место
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
Подмосковные власти приняли решение увеличить количество бюджетных мест в медицинских колледжах региона. Причина - резкий рост популярности медицинских профессий среди выпускников школ.

"С начала приемной кампании прошло меньше месяца, но мы уже видим повышенный интерес выпускников к областным медицинским колледжам. По некоторым специальностям - лечебному и сестринскому делу - конкурс по сравнению с прошлым годом вырос в два раза", - отмечает министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Медколледжи и до этого не испытывали недостатка в абитуриентах, конкурс на одно место составлял 2 - 2,5 человека, но в этом году наблюдается просто бум - в некоторых учебных заведениях на одно бюджетное место претендуют уже по 5-6 человек. Раньше такими результатами мог похвастаться разве что колледж, в котором готовят специалистов для работы на подмосковном заводе "Мерседес".

Интерактивная карта поможет жителям Подмосковья узнать о загруженности МФЦ

"В области работают пять медицинских колледжей, осуществляющих подготовку специалистов по направлениям: сестринское, лечебное и акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация, - продолжает Стригункова. - В настоящий момент в них насчитывается 1525 бюджетных мест, но в ближайшее время мы планируем добавить еще порядка 200, чтобы увеличить количество бюджетных до 1,7 тысячи". К слову, этой весной из медколледжей выпустились 1722 специалиста среднего звена, и часть из них прошли "боевое" крещение в коронавирусных клиниках и в бригадах "Скорой помощи", выезжающих на вызовы по COVID-19. А 79 выпускников решили остаться работать на "Скорой".

Сегодня врачи, фельдшеры и медсестры - уважаемые люди, чей труд ценится весьма высоко

Пандемия, конечно, сыграла свою роль в популяризации медицинских профессий. В этом году врачи, фельдшеры, медицинские сестры и младший медперсонал - герои, про них снимают фильмы и делают передачи, их портреты со словами благодарности за нелегкий труд висят на рекламных билбордах вдоль дорог. И подавать документы в любое учебное заведение в этом году легче обычного - приемная кампания проходит в режиме онлайн, никуда ездить не нужно. Но большинство выпускников школ, решивших связать свою жизнь с медициной, выбор делают не под влиянием обстоятельств, а осознанно. "Я мечтаю стать врачом с пятого класса, хотела даже перевестись в школу с медицинским уклоном, но ближайшая оказалась слишком далеко, - рассказывает абитуриентка из Химок Екатерина Полынец. - Договорились с родителями, что я подам документы в колледж и, если после его окончания желание заниматься медициной не пропадет, буду поступать уже в институт, так поступить даже легче". Еще один будущий студент колледжа Владимир Леонов из Подольска обращает внимание на то, что престиж медицинских профессий в нашей стране с каждым годом лишь повышается. "Сегодня врачи, фельдшеры и медсестры - уважаемые люди, чей труд ценится весьма высоко", - рассуждает вчерашний школьник. Он тоже решил выбрать колледж, а не институт, объясняя, что после колледжа поступить в институт будет легче, а кроме того, при такой связке на выходе из вуза молодой специалист будет иметь за плечами хороший опыт работы. Кстати, еще лет пять назад в медицинские колледжи поступали в основном девушки. А сегодня парней, осваивающих профессию медбрата, бывает и до половины группы.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

В Госдуме анонсировали ответ на санкции США в отношении Кадырова
Путин: Парад Победы и голосование по Конституции не привели к вспышкам COVID-19
Иностранцы смогут вернуть НДС по электронному чеку
Кремль призвал к скорейшему урегулированию ситуации между Баку и Ереваном
Генпрокуратура признала нежелательными в РФ семь иностранных организаций
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году