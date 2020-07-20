Подмосковные власти приняли решение увеличить количество бюджетных мест в медицинских колледжах региона. Причина - резкий рост популярности медицинских профессий среди выпускников школ.

"С начала приемной кампании прошло меньше месяца, но мы уже видим повышенный интерес выпускников к областным медицинским колледжам. По некоторым специальностям - лечебному и сестринскому делу - конкурс по сравнению с прошлым годом вырос в два раза", - отмечает министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Медколледжи и до этого не испытывали недостатка в абитуриентах, конкурс на одно место составлял 2 - 2,5 человека, но в этом году наблюдается просто бум - в некоторых учебных заведениях на одно бюджетное место претендуют уже по 5-6 человек. Раньше такими результатами мог похвастаться разве что колледж, в котором готовят специалистов для работы на подмосковном заводе "Мерседес".

"В области работают пять медицинских колледжей, осуществляющих подготовку специалистов по направлениям: сестринское, лечебное и акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация, - продолжает Стригункова. - В настоящий момент в них насчитывается 1525 бюджетных мест, но в ближайшее время мы планируем добавить еще порядка 200, чтобы увеличить количество бюджетных до 1,7 тысячи". К слову, этой весной из медколледжей выпустились 1722 специалиста среднего звена, и часть из них прошли "боевое" крещение в коронавирусных клиниках и в бригадах "Скорой помощи", выезжающих на вызовы по COVID-19. А 79 выпускников решили остаться работать на "Скорой".

Сегодня врачи, фельдшеры и медсестры - уважаемые люди, чей труд ценится весьма высоко

Пандемия, конечно, сыграла свою роль в популяризации медицинских профессий. В этом году врачи, фельдшеры, медицинские сестры и младший медперсонал - герои, про них снимают фильмы и делают передачи, их портреты со словами благодарности за нелегкий труд висят на рекламных билбордах вдоль дорог. И подавать документы в любое учебное заведение в этом году легче обычного - приемная кампания проходит в режиме онлайн, никуда ездить не нужно. Но большинство выпускников школ, решивших связать свою жизнь с медициной, выбор делают не под влиянием обстоятельств, а осознанно. "Я мечтаю стать врачом с пятого класса, хотела даже перевестись в школу с медицинским уклоном, но ближайшая оказалась слишком далеко, - рассказывает абитуриентка из Химок Екатерина Полынец. - Договорились с родителями, что я подам документы в колледж и, если после его окончания желание заниматься медициной не пропадет, буду поступать уже в институт, так поступить даже легче". Еще один будущий студент колледжа Владимир Леонов из Подольска обращает внимание на то, что престиж медицинских профессий в нашей стране с каждым годом лишь повышается. "Сегодня врачи, фельдшеры и медсестры - уважаемые люди, чей труд ценится весьма высоко", - рассуждает вчерашний школьник. Он тоже решил выбрать колледж, а не институт, объясняя, что после колледжа поступить в институт будет легче, а кроме того, при такой связке на выходе из вуза молодой специалист будет иметь за плечами хороший опыт работы. Кстати, еще лет пять назад в медицинские колледжи поступали в основном девушки. А сегодня парней, осваивающих профессию медбрата, бывает и до половины группы.