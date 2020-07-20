В правительстве Подмосковья произошли кадровые перестановки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о кадровых перестановках в структуре регионального правительства. На пост зампреда правительства назначен Вячеслав Духин, который незадолго до этого возглавил главное управление социальных коммуникаций области. На новой должности Духин будет отвечать за инвестиции, предпринимательство, развитие сельского хозяйства и потребительского рынка, а также за внешние связи.

Исполняющей обязанности министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья назначена Екатерина Зиновьева, ранее занимавшая пост первого замминистра экономики и финансов. А министром по социальным коммуникациям стала Екатерина Швелидзе, которая до марта 2020 года работала директором департамента по работе со СМИ и связям с общественностью "Российского экологического оператора".