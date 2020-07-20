Заработал сервис путешествий по России RusPass

Новости

Из-за утечки химикатов на заводе в Корее пострадали семь человек 23:50
Россия начала в Африке масштабный проект по изучению русского языка 23:28
В Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом 23:23
ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска 23:15
Подлинность останков царской семьи Романовых полностью подтверждена 23:03
Татьяна Москалькова посетила в СИЗО Сафронова и Фургала 22:45
Парламент Египта дал президенту право отправить войска в Ливию 22:10
В Госдуму внесен проект о штрафах за угрозы при взыскании долгов 22:07
СМИ: Смолов не останется в "Сельте" 22:05
Следственный комитет разобрался, куда пропала детская площадка в Рязани 21:52
ФАС изучает возможность отмены предельной платы за техосмотр 21:52
Российская фигуристка Диана Дэвис сломала ногу 21:48
МИД РФ: Между Москвой и Дамаском нет разногласий 21:29
В Израиле одобрили соглашение с Грецией и Кипром по строительству газопровода 21:04
Минобороны сообщило о числе вылечившихся от коронавируса в Вооруженных силах 20:55
Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок 20:36
Клип Little Big `Uno`стал самым просматриваемым в истории "Евровидения" 20:30
МИД РФ: Захватившие россиян пираты требований пока не выдвигали 20:29
Кадыров ответил на решение Госдепа США внести его в "черный список" 20:17
Роспатент готов рассматривать заявки в виде 3D-моделей 20:16
Лавров и Зариф обсудят во вторник вопросы энергетики и транспорта 19:47
Членам семей погибших военных будут платить повышенные пенсии 19:46
Россия и Узбекистан обсуждают создание совместного лоукостера 19:38
СК восстановил обстоятельства расследования дела об убийстве Евгения Зори 19:30
В Саратовской области 33 шоферов маршруток изолировали из-за COVID-19 19:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
20.07.2020 22:49
Рубрика: Экономика

Турбаза данных

Заработал сервис путешествий по России RusPass
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 158(8212)
В понедельник открылся первый единый туристический портал России RusPass. Там можно составить программу самостоятельного путешествия или выбрать готовый и относительно недорогой тур.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сайт russpass.ru и приложение создавались по инициативе московской мэрии, чтобы развить туристическую привлекательность столицы. Ведь раньше надо было или покупать пакетный тур за большие деньги и с ограниченной программой, или самому отдельно бронировать гостиницу и составлять досуговую программу. А на RusPass все это есть в одном месте. "Вчера мы начали тестировать сервис, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Предлагайте свои идеи, критикуйте. И вместе доработаем платформу к Новому году".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Каким будет туристическое лето-2020

На портале можно организовать для себя тур не только по Москве, но также по Санкт-Петербургу, Казани и Калининграду. Планируется, что потом присоединятся и другие города, но пока выбор ограничен. По Москве, Питеру и Калининграду тоже можно взять стандартные обзорные экскурсии - от 4899 руб. Есть варианты с нестандартным подходом. Например, в столице помимо мавзолея, Красной площади и храма Христа Спасителя можно организовать еще и экскурсию "Калейдоскоп". За два дня гиды проведут по самым интересным местам Царицыно, Замоскворечья, Москвы-Сити и ВДНХ. Если хотите путешествовать самостоятельно, то на RusPass легко составить карту маршрута. Турбаза данных представила всю информацию о центре космонавтики, Дарвиновском музее, галерее Ильи Глазунова, музее истории ГУЛАГа - словом, о тех местах, которые не входят в базовые "обзорки".

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Волга-Кама ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ПФО Татарстан Казань СЗФО Калининградская область Калининград Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путин поддержал перенос акции "Бессмертный полк" на 2021 год
В Госдуме анонсировали ответ на санкции США в отношении Кадырова
Путин: Парад Победы и голосование по Конституции не привели к вспышкам COVID-19
Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
Иностранцы смогут вернуть НДС по электронному чеку
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками