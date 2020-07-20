Заработал сервис путешествий по России RusPass

Сайт russpass.ru и приложение создавались по инициативе московской мэрии, чтобы развить туристическую привлекательность столицы. Ведь раньше надо было или покупать пакетный тур за большие деньги и с ограниченной программой, или самому отдельно бронировать гостиницу и составлять досуговую программу. А на RusPass все это есть в одном месте. "Вчера мы начали тестировать сервис, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Предлагайте свои идеи, критикуйте. И вместе доработаем платформу к Новому году".

На портале можно организовать для себя тур не только по Москве, но также по Санкт-Петербургу, Казани и Калининграду. Планируется, что потом присоединятся и другие города, но пока выбор ограничен. По Москве, Питеру и Калининграду тоже можно взять стандартные обзорные экскурсии - от 4899 руб. Есть варианты с нестандартным подходом. Например, в столице помимо мавзолея, Красной площади и храма Христа Спасителя можно организовать еще и экскурсию "Калейдоскоп". За два дня гиды проведут по самым интересным местам Царицыно, Замоскворечья, Москвы-Сити и ВДНХ. Если хотите путешествовать самостоятельно, то на RusPass легко составить карту маршрута. Турбаза данных представила всю информацию о центре космонавтики, Дарвиновском музее, галерее Ильи Глазунова, музее истории ГУЛАГа - словом, о тех местах, которые не входят в базовые "обзорки".