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20.07.2020 13:48
Рубрика: Происшествия

Экипаж пропавшего Ан-2 в Бурятии не извещал наземные службы о вылете

Текст: Тимофей Борисов

Стало известно, что о вылете самолета Ан-2, наземные службы ничего не знали. Существует заявительная система оповещения навигационных авиаслужб на земле, которые должны быть в курсе вылета. Но экипаж Ан-2 этого не сделал и почему-то не оповестил никого о намерении вылететь на осмотр орошаемых полей.

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С момента вылета прошли уже почти сутки, но следов самолета пока не найдено. Предполагают, что самолет залетел на территорию Иркутской области и его надо искать там.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в экстренных службах региона, речь идет о красноярских пилотах. Говорят, что красноярцы выиграли тендер на опрыскивание бурятских территорий от вредителей. Предполагают, что вылет был связан с тем, что экипаж Ан-2 хотел показать места опрыскиваний своим сменщикам, поскольку на борту были еще четыре человека из дополнительных двух экипажей той же авиафирмы "Феникс".

Но эта информация пока не подтверждена стопроцентно, поскольку полет был не заявлен, что очень странно. Еще одна странность в том, что экипаж вылетел накануне, то есть в воскресенье, в выходной день почти в семь часов вечера, что с рабочим днем и рабочими планами никак не вяжется.

Самолет взлетел с аэродрома села Кырен Тункинского района Бурятии и на связь не выходил.

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