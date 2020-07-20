Харбинская ЗСТ поднялась в рейтинге Всемирного банка

Харбинский район пилотной зоны свободной торговли (ЗСТ) провинции Хэйлунцзян занял 52-е место в мире по качеству бизнес-среды.

- Вскоре после создания наша зона находилась на 80-м месте среди 190 экономических субъектов мира, - сообщил заместитель начальника комитета администрации Харбинского района ЗСТ Жэнь Хайлун. - Сейчас мы поднялись на 52-ю позицию в рейтинге деловой среды Всемирного банка. Эта оценка подтверждена PwC - глобальной сетью консалтинговых и аудиторских компаний.

По состоянию на конец июня в Харбинском районе зоны свободной торговли было зарегистрировано 2875 новых предприятий, подписаны соглашения о 44 новых проектах, объем инвестиций составляет 166,984 миллиарда юаней.