Якутию накроет новая волна жары

Новые температурные рекорды ждут полюс холода в Якутии на этой неделе. Такой прогноз дают специалисты Гидрометцентра России. Привычная норма июля в регионе будет повышена на восемь градусов.

"На северо-востока Якутии воздух будет прогреваться до 30 градусов. 38 тепла в Верхоянске мы не ждем, но и без этого там в эти дни будет жарко", - цитирует РИА Новости синоптика Романа Вильфанда.

Температура в 38 градусов, которую 20 июня зафиксировали в Верхоянске, специалистами признана абсолютным рекордом для этой территории. Причинами столь резкого повышения заинтересовались ученые Международной метеорологической организации. После детального изучения этот факт пополнит список уникальных погодных явлений.