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20.07.2020 19:27
Рубрика: Власть

Вопрос доверия

Врио губернатора Хабаровского края стал Михаил Дегтярев
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
Президент подписал указ об отрешении от должности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Дегтярев - депутат Госдумы от ЛДПР.
Михаил Дегтярев попросил президента поддержать краевые власти в непростой период. Фото: РИА Новости Михаил Дегтярев попросил президента поддержать краевые власти в непростой период. Фото: РИА Новости
Михаил Дегтярев попросил президента поддержать краевые власти в непростой период. Фото: РИА Новости

Президент побеседовал с Дегтяревым по видеосвязи и сообщил о решении. "Вы человек достаточно молодой, но все-таки уже достаточно хорошо подготовленный. И образование у вас качественное, и опыт политической работы большой. Вы инженер, но в то же время человек, который активно занимается общественной деятельностью, причем много лет, успешно", - заметил Владимир Путин. "Есть для вас работа, очень ответственная, очень важная и, конечно, очень нужная стране", - подчеркнул он.

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"Это работа в прямом смысле слова в интересах людей", - заявил Путин. Хабаровский край - один из крупнейших регионов с очень мощным промышленным потенциалом, самобытной культурой, талантливыми, деятельными людьми, добавил он. И предстоит работать с полной отдачей сил. На прямой вопрос президента, готов ли Дегтярев к такой работе, тот ответил утвердительно и поблагодарил за доверие. "Готов немедленно вылететь в Хабаровский край", - сказал он. На повестке - вопросы устойчивой работы краевого правительства, подготовка к отопительному сезону, борьба с распространением коронавируса, перечислил задачи врио главы региона.

Дегтярев заметил, что коечный фонд не полностью отвечает нормативам, а край лидирует по количеству заболевших коронавирусом и находящихся в стационарах среди всех регионов ДФО. Он попросил поручить правительству поддержать краевые власти в непростой период, в том числе в вопросах уточнения нацпроектов по трем направлениям: экономический рост, человеческий капитал, комфортная среда.

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Дегтярев также отметил, что намерен проанализировать обстановку и через месяц доложить о состоянии дел в крае. "Так и нужно сделать. Разумеется, нужно все внимательно посмотреть, на то хозяйство, которым вам придется сейчас заниматься", - поддержал Путин. По его словам, проблем много и их нужно решать. Но нужно смотреть и в будущее, на перспективу, не забывать о стратегических планах развития огромного и важного для страны региона. "Мы и раньше помогали хабаровчанам, Хабаровскому краю и будем это делать, конечно, в будущем, без всяких сомнений", - заверил президент.

Михаил Дегтярев родился 10 июля 1981 года в семье врачей. В Госдуме он возглавлял Комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Дегтярев проходит обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва госслужбы, которую в народе называют "школой губернаторов". Программа была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы госуправления и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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