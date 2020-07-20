На Чукотке ограничения по COVID-19 продлили до 3 августа

Действие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, продлили до 3 августа на Чукотке. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Копин, сообщает пресс-служба правительства округа.

Таким образом, ночные клубы, развлекательные центры и досуговые заведения в регионе будут закрыты еще как минимум две недели. Кроме того, местные жители по-прежнему должны соблюдать масочный режим в общественных местах и безопасную социальную дистанцию.

Ранее Чукотка перешла на третий этап снятия ограничений: открылись предприятия общественного питания, детские пришкольные площадки и лагеря, кинотеатры.

По последним данным, в регионе коронавирус подтвержден у 148 человек, 142 из них выздоровели, двое скончались.