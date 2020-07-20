На Чукотке случайно нашли пропавшего две недели назад золотодобытчика

В Билибинском районе Чукотки две недели искали 53-летнего мужчину, который приехал из Екатеринбурга на заработки и потерялся в тундре. Обнаружили его случайно, уже не надеясь, что поиски увенчаются успехом.

Мужчина работал в золотодобывающей компании. 4 июля вместе с коллегами выехал на вездеходе из села Кепервеем и отправился на участок. По дороге транспорт сломался. Пока его ремонтировали, екатеринбуржец решил прогуляться и заблудился. О пропаже сотрудника в полицию сообщил директор предприятия.

Пропавшего 12 дней искали полицейские, спасатели и добровольцы. Потом привлекли вертолет Ми-8, который привез дополнительную бригаду людей для поисков. На 15 день, не обнаружив золотодобытчика, команда улетела обратно. По пути назад, в 142 километрах от города Билибино, с вертолета увидели человека. Приземлившись поняли, что это тот, кого искали все это время.

Найденного доставили в больницу, где его осмотрели медики. Госпитализации не потребовалось. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожало.

"В тундре он питался ягодами и дикоросами, несколько раз видел издали бурых медведей, для ночевки использовал старые балки охотников", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Чукотскому автономному округу.