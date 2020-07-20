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20.07.2020 05:11
Рубрика: Происшествия

На камчатском вулкане Вилючинском пропал турист

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке ищут 54-летнего мужчину, который пропал 15 июля в районе Вилючинского перевала.

Он вместе с товарищем отправился кататься на квадроцикле и исчез. Информация о произошедшем поступила спасателям через два дня.

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- Обследовано 25 километров территории. Сегодня поиски продолжатся с применением квадрокоптера, - рассказал врио зампреда Камчатки Сергей Хабаров на аппаратном совещании.

Справка "РГ"

Вилючинский - потухший стратовулкан, расположенный к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, за Авачинской бухтой. Его высота - 2175 метров над уровнем моря. Входит в группу так называемых "домашних вулканов", которые видны из города.

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