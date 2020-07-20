На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

На поиск пропавшего в Бурятии Ан-2 вылетели два самолета и вертолет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский поисково-спасательный центр.

По данным республиканского ГУ МЧС, самолет авиакомпании "Феникс", вылетевший в воскресенье вечером из населенного пункта Кырен, перестал выходить на связь.

На борту находилось шесть человек, в том числе два члена экипажа и четыре командира других воздушных судов, которым показывали район, где должны были проводиться работы по опрыскиванию.

Точный маршрут следования Ан-2 не известен.