Песков: Путин пока не собирается в Хабаровск

В графике главы государства пока не стоит поездка в Хабаровский край, заявили в Кремле.

"Пока в ближайшее время такая поездка не запланирована", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков​​​. При этом он напомнил, что у Владимира Путина желание и потребность общаться с людьми есть всегда, и он это делает.

"Несмотря на ситуацию с Фургалом, власти должны функционировать четко, об этом говорил и полпред и вице-премьер, который недавно там был, - также сказал представитель Кремля. - Главное, - это бесперебойное и четкое функционирование региональных властей, чтобы не срывались программы развития, оказание услуг населению - все, что должны делать региональные власти".