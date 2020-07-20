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20.07.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Сергей Степашин рассказал, как не допустить обрушения жилых домов

Текст: Татьяна Панина
Месяц назад в жилом доме Комсомольска-на-Амуре частично обвалился потолок, женщине придавило ногу. Возбудили уголовное дело - выясняют, почему в доме не провели ремонт? Кто и каким образом должен контролировать своевременность ремонта в жилых домах? Как избежать подобных ЧП? С этими вопросами корреспонденты "РГ" обратились к председателю наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Сергей Вадимович, так кто контролирует своевременное выполнение работ по капитальному ремонту?

Сергей Степашин: Региональный Фонд капремонта. А чтобы исключить ситуации, подобные описанной, необходимо, чтобы представители Государственной жилищной инспекции региона и муниципалитета регулярно проводили мониторинг всего жилищного фонда. По факту таких обследований должны принимать меры оперативного реагирования.

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В случае, если собственники понимают, что проживание в многоквартирном доме опасно для жизни, им необходимо обратиться в свой муниципалитет с просьбой признать их дом аварийным. В течение 30 рабочих дней соответствующей межведомственной комиссией рассматривается заявка собственников жилья, проводится обследование здания и принимается решение - является ли дом аварийным.

В Хабаровске тоже недавно рухнул дом, который мэрия неоднократно признавала подлежащим реконструкции. К счастью, никто не пострадал. Как бороться с подобным упрямством местных властей? Может надо снова менять правила оценки аварийности зданий?

Сергей Степашин: В первую очередь, необходимо разобраться с вопросом: почему дома признаны пригодными для реконструкции. Возможно, эти здания являются объектами культурного наследия. Мы разберемся.

Что касается процедуры оценки аварийности зданий, то хочу обратить ваше внимание на то, что в 2019 году по инициативе Фонда ЖКХ был разработан свод правил "Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния". Он действует с 25 июня 2020 года.

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И теперь, например, оценка состояния многоквартирных домов высотой до пяти этажей включительно идет по визуально наблюдаемым дефектам фундаментов, несущих стен, перекрытий и других строительных конструкций здания. Обследование проводится до первого обнаруженного дефекта, который соответствует любому критерию аварийности.

Таким образом, процедура оценки стала существенно менее трудоемкой, а значит более доступной и для граждан, и для муниципалитетов. Стоимость обследования должна снизиться примерно в семь раз.

Полностью интервью с Сергеем Степашиным читайте в ближайшем номере "РГ-Неделя".

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