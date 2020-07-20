СК начал проверку исчезновения в Бурятии самолета Ан-2

Восточно-Сибирское управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку исчезновения Ан-2 в Бурятии, сообщается на сайте ведомства.

Известно, что вечером в воскресенье самолет авиакомпании "Феникс" вылетел из села Кырен. На борту находилось шесть человек. В назначенное время борт не вышел на связь. По данным республиканского ГУ МЧС, заявка на полет не была одобрена.

"Воздушное судно пролетало над Тункинским и Окинским районами для определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда", - отмечается в сообщении.

На поиск пропавшего Ан-2 вылетели два самолета и вертолет.