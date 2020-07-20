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20.07.2020 19:30
Рубрика: Происшествия

СК восстановил обстоятельства расследования дела об убийстве Евгения Зори

Текст: Наталья Козлова

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, ведомство продолжает устанавливать все обстоятельства "совершения преступлений против личности, инкриминируемых Сергею Фургалу и его соучастникам".

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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В ходе расследования восстановлена хронология и обстоятельства, связанные с уголовным преследованием Фургала в 2004 году, отметила Петренко.

Она уточнила, что на данный момент уже стало известно следствию. Так после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе его расследования в качестве подозреваемых в совершении этого преступления задерживались Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к смерти предпринимателя. Однако спустя двое суток оба были отпущены на свободу, а уголовное преследование в последующем в отношении них было прекращено в виду отсутствия достаточных доказательств.

По словам официального представителя, собранные Следственным комитетом данные свидетельствуют о том, что на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции. Те, в свою очередь, информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Оказывалось давление на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия. При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка, говорит Петренко.

А еще именно сейчас следствием установлено, что наряду с продолжавшимся расследованием убийства Евгения Зори, не были внесены в официальные базы учета данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова.

Учитывая эти сведения, Петренко указала, что Следственный комитет России "намерен всесторонне изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным как с расследованием убийства, так и сокрытием факта уголовного преследования фигурантов в 2004 году".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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