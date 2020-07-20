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20.07.2020 12:38

"Умная" система регистрации предприятий создана в Хэйлунцзяне

В Харбинском районе Хэйлунцзянской пилотной зоны свободной торговли (ЗСТ) ввели инновационные методы регистрации предприятий.

По словам заместителя начальника комитета управления, руководителя бюро управления Харбинского района Хэйлунцзянской пилотной ЗСТ Жэнь Хайлуна, это необходимо, чтобы устранить барьеры для экономической деятельности, сделать процедуру регистрации компаний максимально удобной для зарубежных бизнесменов и инвесторов из других провинций Китая.

В провинции Хэйлунцзян разом запустили несколько сотен проектов

Харбинский район ЗСТ запустил "интеллектуальную систему для рассмотрения и утверждения регистрации предприятий версии 4.0", разработал ряд функций одобрения без необходимости личного присутствия, таких как онлайн-видеоуслуги, оказание помощи по заполнению таблиц, распознавание лиц и так далее. Создана база данных стандартов сферы деятельности и места жительства (места работы), заявитель в онлайн формате проходит автоматическое сопоставление для получения "одобрения за секунду".

- Следующая новация - "умная стройка", объединяющая "большие данные" и управление безопасностью строительства, - рассказал Жэнь Хайлун. - Опираясь на центр BigData "умный город", Харбинский район разработал и составил "Технические стандарты создания "умных" строительных площадок в Новом районе Харбина", которые охватывают такие приложения, как управление персоналом, контроль за уровнем шума и пыли, видео с панорамным изображением.

С помощью интернета вещей данные загружаются на сервер облачной платформы по беспроводной сети через терминальное оборудование на месте, чтобы управленческий персонал мог использовать их. Таким образом, это позволяет повысить эффективность управления на стройке, уменьшить скрытые угрозы безопасности, реализовать научное и интеллектуальное управление безопасностью строительных проектов.

Фото: Сайт "Партнеры"
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Еще один способ упростить ведение бизнеса - внедрение экспериментальной систем кредитования. На информационном портале Credit China "Кредитный Китай (Хэйлунцзян)" открыт модуль "Кредитные обязательства субъекта рынка Харбинского района Хэйлунцзянской пилотной ЗСТ Китая" для раскрытия общественности информации о кредитных обязательствах резидентов. Здесь же, на интегрированной платформе, осуществляется обмен данной информацией для экспертизы, утверждения, надзора и исполнения нормативных актов Харбинского района ЗСТ. Надзорный орган должен своевременно проверять, является ли содержание обязательств утвержденного лица верным, и передавать соответствующую информацию в отдел административной экспертизы и утверждения. Данный механизм полностью осуществил переход правительства от "предварительной экспертизы и одобрения" к "постоянному надзору и полному обслуживанию от начала до конца".

Фото: Сайт "Партнеры"
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- Опираясь на инновационную финансовую политику ЗСТ, а также потребности предприятий в практическом проведении операций, Харбинский район позволяет банкам, находящимся в районе, открыть для зарубежных учреждений "счета NRА" (Non-Resident Account), что значительно сокращает расходы на расчетные и переводные операции в китайских юанях для отечественных предприятий, "вышедших за границу", и увеличивает трансграничное использование китайских юаней, - отметил Жэнь Хайлун.

В Харбинском районе ЗСТ введен план комплексных обслуживаний "счетов NRА", который упрощает требования к документам, представляемым предприятиями, уменьшает количество транзакций и формальностей, реализует валютные операции по расчетам и платежам через "одно окно". Все это делает процесс платежей и расчетов удобным, улучшает качество обслуживания клиентов.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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