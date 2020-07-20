В Чите 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой

В центре Читы столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус. В результате аварии пострадали 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав по Забайкальскому краю.

Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, авария произошла около 20:00 по местному времени (14:00 по мск) на перекрестке улиц Амурской и Ленинградской. Столкнулись маршрутка Fiat Ducato и Toyota Probox. В результате удара фургон перевернулся. По информации МЧС, авария произошла с микроавтобусом, следовавшим по маршруту №77.

Пострадали 11 человек, среди которых двое детей. Все они госпитализированы. Об их состоянии информации нет. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в аварии.