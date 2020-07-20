В Хабаровском крае 13-летний мальчик спас друга, тонувшего в реке

Грамоту за спасение утопающих получил тринадцатилетний житель села Святогорье района им. Лазо Хабаровского края. Награду он заслужил, вытащив из реки своего друга.

Юный герой с двумя товарищами 10 и 13 лет отправился отдыхать на речку. Было жарко, и один из старших мальчиков ушел искупаться. Через некоторое время ребята услышали крик товарища. От холодной воды у него свело ноги, и он пошел ко дну. Друзья бросились на помощь утопающему. Старший прыгнул в воду и вытащил мальчика, а младший побежал за взрослыми. К моменту, когда подоспела подмога, пострадавшему уже сделали искусственное дыхание. Это спасло ему жизнь.

Благодарность за героический поступок святогорцу выразил лично глава поселения. Поощрить его грамотой и памятным подарком собирается также региональный главк МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасенный подросток проходит лечение в Хабаровске.