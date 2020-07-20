Новости

Ученые определили, что коронавирус завезли в Россию из Европы 09:34
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ 09:32
Из уха тюменца достали улитку 09:28
В Хабаровском крае 13-летний мальчик спас друга, тонувшего в реке 09:24
Врачи вернувшиеся к стандартному режиму работы провели 7 тысяч операций 09:22
Четыре региона Германии попросили сохранить американское военное присутствие 09:17
Еще 379 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:08
Lada Niva появилась у официальных дилеров 09:05
На Чукотке случайно нашли пропавшего две недели назад золотодобытчика 08:47
Почти треть россиян готовы забрать вклады из банков 08:29
Наталья Сергунина: Лидеры рынка телекоммуникаций протестируют инновации в Москве 08:22
Ангарский маньяк рассказал о еще двух загубленных жизнях 08:12
Видео: гонка в пустыне закончилась для внедорожника эффектным кувырком 08:12
Южная Корея активно занялась возвращением артефактов из зарубежья 08:08
Врач назвал простой продукт, помогающий быстрее сжечь жир 07:58
С понедельника за отсутствие масок французов будут штрафовать на 135 евро 07:52
"Ангарский маньяк" признался в новых расправах 07:34
Короля Саудовской Аравии доставили в больницу 06:46
В Париж доставили "черные ящики" сбитого в Иране украинского самолета 06:24
В озере под Хабаровском утонула семилетняя девочка 05:51
СК начал проверку исчезновения в Бурятии самолета Ан-2 05:34
Канье Уэст разрыдался на первой встрече с избирателями 05:22
На камчатском вулкане Вилючинском пропал турист 05:11
В Москву прибыл уникальный вывозной рейс из Африки 05:11
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале 04:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
20.07.2020 09:24
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае 13-летний мальчик спас друга, тонувшего в реке

Текст: Дина Непомнящая

Грамоту за спасение утопающих получил тринадцатилетний житель села Святогорье района им. Лазо Хабаровского края. Награду он заслужил, вытащив из реки своего друга.

Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области
Электромонтер из Шадринска спас утопающую шестилетнюю девочку

Юный герой с двумя товарищами 10 и 13 лет отправился отдыхать на речку. Было жарко, и один из старших мальчиков ушел искупаться. Через некоторое время ребята услышали крик товарища. От холодной воды у него свело ноги, и он пошел ко дну. Друзья бросились на помощь утопающему. Старший прыгнул в воду и вытащил мальчика, а младший побежал за взрослыми. К моменту, когда подоспела подмога, пострадавшему уже сделали искусственное дыхание. Это спасло ему жизнь.

Благодарность за героический поступок святогорцу выразил лично глава поселения. Поощрить его грамотой и памятным подарком собирается также региональный главк МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасенный подросток проходит лечение в Хабаровске.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

На сайте Минобороны открыли специальный раздел ко Дню ВМФ
Ученые определили, что коронавирус завезли в Россию из Европы
Российские моряки проконтролируют американский эсминец в Черном море
СК начал проверку исчезновения в Бурятии самолета Ан-2
Ангарский маньяк рассказал о еще двух загубленных жизнях
Верховный суд разъяснил, можно ли парковаться в тупике
Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты