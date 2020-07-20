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20.07.2020 20:20
Рубрика: Происшествия

Вода и мир

МЧС России предупреждает: на смену пожарам идут потопы
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
Неделя сильнейших лесных пожаров на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке подошла к концу. За сутки их площадь в России уменьшилась почти на 24 процента. По данным МЧС России, в 20 регионах продолжают действовать чуть более 320 очагов, угроза населенным пунктам отсутствует. Но им на смену могут пожаловать сильнейшие наводнения и подтопления из-за обильных осадков на большей части территории страны.
Большое количество сибирских пожаров потушили, вызывая искусственные дожди. Им на смену идут природные, которые могут наделать много бед. Фото: Александр Корольков/ РГ Большое количество сибирских пожаров потушили, вызывая искусственные дожди. Им на смену идут природные, которые могут наделать много бед. Фото: Александр Корольков/ РГ
Большое количество сибирских пожаров потушили, вызывая искусственные дожди. Им на смену идут природные, которые могут наделать много бед. Фото: Александр Корольков/ РГ

С тревожным прогнозом по осадкам выступил глава головного научного института МЧС России Сергей Диденко. Основная угроза, по данным его подчиненных, в ближайшие дни будет исходить именно от дождей.

Фото: Пресс-служба МЧС
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Уже сейчас на Сибирь и Дальний Восток надвигаются обильные облака с осадками. Это сильно облегчит работу парашютистам-десантникам Рослесхоза и авиаторам Авиалесоохраны. Всю прошедшую неделю они тушили сибирские и дальневосточные леса искусственными дождями. Для этого специальный самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон" с веерной установкой для искусственного вызывания осадков стрелял пиропатронами с йодистым серебром по облакам, инициируя процесс формирования дождей и ливней.

За неделю таким образом удалось ликвидировать 797 лесных пожаров в 43 регионах России. Но идущие на смену искусственным естественные дожди могут натворить не меньше бед, чем пожары.

На селекторе в Национальном антикризисном центре сообщалось, что циклоны уже привели к большим подтоплениям, прежде всего в Подмосковье и республике Тыва. Сейчас на территории 7 регионов остаются подтопленными 5 жилых и 65 дачных домов, 166 приусадебных участков, 2 низководных моста и 9 участков автомобильных дорог. Всего же пока от большой воды пострадали 11 регионов. И это не предел.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"На территории Дальневосточного федерального округа в трех районах Хабаровского края, в одном районе Амурской области и двух районах Приморского края сохраняется опасное агрометеорологическое явление - переувлажнение верхнего слоя почвы", - отметил Сергей Диденко.

Он напомнил, что одной из причин, которые привели к масштабному наводнению на Дальнем Востоке в 2013 году, стала высокая насыщенность почвы водой на больших площадях речных бассейнов к началу паводка. В тот год оказались затопленными почти 7,5 тысячи домовладений и 22 муниципальных образования только в одной Амурской области. Сейчас ситуация может повториться.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Происшествия ЧП Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Столица ДФО ДФО Хабаровский край ДФО Амурская область СФО Тыва ЦФО Московская область

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