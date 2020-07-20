Большое количество сибирских пожаров потушили, вызывая искусственные дожди. Им на смену идут природные, которые могут наделать много бед. Фото: Александр Корольков/ РГ

С тревожным прогнозом по осадкам выступил глава головного научного института МЧС России Сергей Диденко. Основная угроза, по данным его подчиненных, в ближайшие дни будет исходить именно от дождей.

Уже сейчас на Сибирь и Дальний Восток надвигаются обильные облака с осадками. Это сильно облегчит работу парашютистам-десантникам Рослесхоза и авиаторам Авиалесоохраны. Всю прошедшую неделю они тушили сибирские и дальневосточные леса искусственными дождями. Для этого специальный самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон" с веерной установкой для искусственного вызывания осадков стрелял пиропатронами с йодистым серебром по облакам, инициируя процесс формирования дождей и ливней.

За неделю таким образом удалось ликвидировать 797 лесных пожаров в 43 регионах России. Но идущие на смену искусственным естественные дожди могут натворить не меньше бед, чем пожары.

На селекторе в Национальном антикризисном центре сообщалось, что циклоны уже привели к большим подтоплениям, прежде всего в Подмосковье и республике Тыва. Сейчас на территории 7 регионов остаются подтопленными 5 жилых и 65 дачных домов, 166 приусадебных участков, 2 низководных моста и 9 участков автомобильных дорог. Всего же пока от большой воды пострадали 11 регионов. И это не предел.

"На территории Дальневосточного федерального округа в трех районах Хабаровского края, в одном районе Амурской области и двух районах Приморского края сохраняется опасное агрометеорологическое явление - переувлажнение верхнего слоя почвы", - отметил Сергей Диденко.

Он напомнил, что одной из причин, которые привели к масштабному наводнению на Дальнем Востоке в 2013 году, стала высокая насыщенность почвы водой на больших площадях речных бассейнов к началу паводка. В тот год оказались затопленными почти 7,5 тысячи домовладений и 22 муниципальных образования только в одной Амурской области. Сейчас ситуация может повториться.