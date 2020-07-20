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20.07.2020 09:53
Рубрика: Власть

Василий Орлов: За два года решим главные проблемы овощеводства

Текст: Татьяна Дмитракова
В Амурской области разработана региональная Концепция развития картофелеводства и овощеводства на период до 2025 года.

- Так сложилось, что на данный момент овощами, в том числе открытого грунта, наша область полностью себя не обеспечивает. Половина этой продукции завозится из других регионов страны, а также из-за рубежа, - отметил первый замминистра сельского хозяйства Приамурья Сергей Адаменко.

Выращиванием овощей и картофеля в Амурской области занимаются 104 сельскохозяйственных предприятия, из них 57 специализируются на корнеплодах, пять - на овощах и 42 - производят и то, и другое. Самые большие площади под выращивание картофеля и овощей отведены в Благовещенском, Ивановском и Тамбовском районах.

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Как сообщили в областном управлении растениеводства и земледелия, в настоящее время уровень самообеспеченности овощами закрытого грунта составляет 27 процентов, овощами открытого грунта (из расчета 140 килограммов на душу населения согласно рациональным нормам потребления) - 42 процента. Картофеля в хозяйствах всех категорий выращивается достаточно: в целом самообеспеченность превышает 100 процентов. Но если не брать в расчет личные подсобные хозяйства граждан, то показатель составляет всего 30-40 процентов.

Ожидается, что в результате реализации мер, заложенных в концепции, производство картофеля сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями увеличится до 44 тысяч тонн, овощей открытого грунта - 16 тысяч, овощей защищенного грунта - 3,3 тысячи тонн, а при введении второй очереди тепличного комплекса - до 5,7 тысячи тонн.

Инфографика РГ: Виктор Мамонтов

По информации министра сельского хозяйства области Олега Туркова, в 2020 году под посевы в Приамурье отведена 1201 тысяча гектаров, в том числе под картофель - 13,7 тысячи, под овощи - 2,7 тысячи гектаров. И планы посевной кампании выполнены.

- Но к весне местных овощей и картофеля на прилавках уже нет. Это связано не с тем, что наши аграрии не могут их выращивать, а с очень слабыми мощностями для хранения продукции. Нам нужны современные овощехранилища, в которых можно держать овощи до нового урожая, - подчеркнул Сергей Адаменко.

С этим в регионе пока сложности. По словам Олега Туркова, из необходимых 30 тысяч тонн овощей и картофеля в области могут хранить только шесть тысяч. Все склады старые, сроки их эксплуатации вышли, необходимо строить новые и реконструировать имеющиеся.

Фото: Правительство Амурской области
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Глава КФХ "Семена" Владимир Шилов приводит личный пример: 20 лет назад он построил хранилище, вмещающее 600 тонн картофеля, а выращивает фермер до трех тысяч тонн.

- Мы вынуждены отдавать урожай в Якутию, Хабаровский край, Приморье по низкой цене - лишь бы только забрали, - сетует Шилов. - У меня еще склады на 500 тонн капусты и 200 тонн корнеплодов, а надо на две тысячи тонн. Я просто не смогу построить такие большие объекты, если не будет поддержки.

Помощь сельхозтоваропроизводителям в Амурской области оказывают разноплановую. Так крестьянским (фермерским) хозяйствам и кооперативам предоставляют грантовую поддержку.

- Такая форма помощи амурским фермерам действует с 2012 года. Как показывает практика, в год в области гранты получают более 20 хозяйств, - пояснил министр сельского хозяйства Амурской области. - Аналогичная система есть в регионе и для поддержки начинающих аграриев. В прошлом году на эти гранты выделили 72,9 миллиона рублей, в этом - почти 80 миллионов, из которых 67,7 миллиона рублей - федеральные средства, 11,9 миллиона - областные.

Действуют также такие меры, как поддержка элитного семеноводства по ставке 50 тысяч рублей на гектар, льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты на развитие овощеводства и картофелеводства (по ставке не более 5%), возмещение части затрат на приобретение электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели.

Предусмотрены различные субсидии, например, на уплату страховых премий или закупку семян. На это выделяются средства из областного бюджета по региональной программе "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства". Кроме того, фермерам полагается возмещение затрат в рамках подпрограмм "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области", "Развитие мясного скотоводства", "Развитие молочного скотоводства", "Поддержка племенного дела, селекции семеноводства", "Техническая и технологическая модернизация", "Устойчивое развитие сельских территорий" и "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства".

В 2020 году расширена линейка мер государственной поддержки производителей овощей и картофеля.

- Мы выращиваем то количество овощей, которое нам нужно по нормативу на жителей области. Но, к сожалению, не можем сохранить эти овощи в хорошем состоянии до весны и, как следствие, вынуждены употреблять импортную продукцию. Это одна из главных проблем отрасли. В числе интересных мер господдержки - из областного бюджета в течение двух лет мы будем субсидировать половину стоимости строительства и модернизации овощехранилищ. Аграриям возместят до 70 процентов расходов на покупку приспособлений для мойки и упаковки овощей и картофеля, чтобы на прилавках магазинов они имели товарный вид и могли конкурировать с завозными, - сказал губернатор Василий Орлов. - Из новых решений - погектарная поддержка. Пока это 20 тысяч рублей на гектар для тех хозяйств, которые занимаются овощеводством. Готовы обсуждать увеличение суммы для территорий, где сегодня не выращивают овощи, но есть потенциал, есть земля, чтобы туда завести такие предприятия. Это прежде всего Серышевский, Мазановский, Шимановский и Свободненский районы.

Кроме того, фермерам возместят 50 процентов затрат на приобретение сельскохозяйственной техники - картофелеуборочных машин, оборудования для приема, подработки и реализации овощной и картофельной продукции.

Фото: Правительство Амурской области
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Есть помощь и на федеральном уровне: в России установлен льготный тариф на перевозку зерна, овощей, картофеля, соевого шрота и минеральных удобрений железнодорожным транспортом. Эта преференция может быть полезна амурским сельхозтоваропроизводителям, которые планируют вывоз продукции в другие регионы страны и ввоз удобрений для своей работы.

- У нас есть очень серьезная возможность нарастить производство овощей и картофеля. Есть и ниша, которую необходимо занять - зайти в торговые сети не только нашего региона. Потенциал у аграриев имеется. За счет того, что мы мерами поддержки увеличим площади хранения, посевные площади, урожайность, мы должны как минимум в два раза повысить производство овощей и картофеля в фермерских хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей, в крупных предприятиях, - считает Олег Турков.

На решение этих задач направлены подпрограммы "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" и "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства". Их финансирование за счет средств областного бюджета в 2014 - 2025 годах составит 200,2 и 1400,3 миллиона рублей соответственно. Ожидается, что в результате реализации подпрограмм валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий достигнет в 2025 году 196 тысяч тонн.

- Мы планируем поставить следующую задачу: довести продукцию собственного производства до 80 процентов объема потребляемых в регионе овощей, - подчеркнул глава Приамурья Василий Орлов. - Это не только коммерческая история, но и вопрос обеспечения государственной продовольственной безопасности.

Инфографика РГ: Виктор Мамонтов
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