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20.07.2020 10:35
Рубрика: Происшествия

Записавшая пин-код на банковской карте сахалинка лишилась 600 тысяч

Текст: Дина Непомнящая

Почти 600 тысяч рублей похитили с банковской карточки 52-летней жительницы Южно-Сахалинска из-за ее неосторожности. Женщина, боясь забыть пин-код, записала его на обороте карты. Этим воспользовался злоумышленник.

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Удобную карточку сахалинка потеряла вместе с сумкой. Через некоторое время ей пришло сообщение о снятии 285 тысяч рублей. После было совершено несколько покупок на общую сумму 303 тысячи рублей. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

"Сотрудники уголовного розыска в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что к данному хищению причастен 35-летний житель областного центра, ранее судимый за покушение на кражу", - сообщили в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.

Мужчину задержали. Он сознался, что нашел карточку и, увидев пин-код, решил проверить есть ли на ней деньги. Убедившись, что пароль подходит, обналичил часть средств, а оставшиеся потратил за ночь на развлечения.

Возбуждены уголовные дела о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ) и мошенничестве с использованием электронных средств платежа (часть 3 статьи 159.3 УК РФ).

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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