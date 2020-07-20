Пермский минстрой поможет подключить новостройки к электроснабжению

Исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Махонин поручил краевому минстрою взять на контроль подключение двух новостроек во Фролах по улице Весенняя, 30 и 32 к сетям электроснабжения.

Пермский застройщик "СтройПанельКомплект" столкнулся с проблемами при подключении этих домов, поэтому обратился за помощью к краевым властям.

Один дом уже введен в эксплуатацию, но ресурсоснабжающая организация "МРСК Урала" не проводит фактическое присоединение объекта к сетям в точке подключения. Другой дом готовится к итоговой проверке инспекцией Госстройнадзора. Строительство завершено, но нет фактического технологического присоединения к сетям электроснабжения. Несмотря на то, что все работы уже оплачены, компании отказали в присоединении.

Дмитрий Махонин поручил минстрою решить проблему в течение недели и взять подключение этих домов к сетям на контроль.

- Квартиры проданы по договорам долевого участия, в одном доме граждане уже готовы к заселению, в другом ждут скорого ввода в эксплуатацию. Дольщики не должны ждать оплаченных квартир дольше установленного срока. Чтобы этого не происходило, нужно устранить административные барьеры, с которыми сталкиваются застройщики, - прокомментировал Дмитрий Махонин.

Минстрой провел внеплановое совещание с "МРСК Урала". Сотрудникам ресурсоснабжающей организации даны поручения от руководства компании разобраться в ситуации, сложившейся на объектах, устранить все проблемные вопросы и провести подключение. Минстрой