Росгвардейцы спасли ребенка, запертого в машине в 37-градусную жару

Трагедия могла произойти в любую минуту. Трехлетняя малышка оказалась запертой в автомобиле в 37-градусную жару и вот-вот могла погибнуть.

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что произошел несчастный случай из-за невнимательности. Так бывает.

Это произошло в Набережных Челнах Республики Татарстан. Женщина выходила из машины, собиралась забрать ребенка с заднего сидения, но захлопнула дверцы автомобиля. А ключи остались в салоне. И машина с ребенком оказалась заблокированной. Что делать? На улице - дикая жара, а в машине, по сути, крематорий. В общем, ситуация безвыходная.

К счастью, в этом районе - по проспекту Усманова - проезжал экипаж вневедомственной охраны. Перепуганная женщина обратилась за помощью к патрульным - экипажу старшего прапорщика Ришата Исхакова и старшего сержанта Расима Шакурова. Росгвардейцы спасли ребенка, вскрыв машину подручными средствами. Убедившись, что ребенок не нуждается в медицинской помощи, росгвардейцы вернулись к исполнению служебных обязанностей.

Родственники малышки обратились к руководству Росгвардии с благодарностью к сотрудникам.