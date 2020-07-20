Шесть регионов получат средства на ликвидацию несанкционированных свалок

Более 3,5 миллиарда рублей правительство направит в течение трех лет в шесть регионов страны на ликвидацию несанкционированных свалок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Свыше одного миллиарда будет переведено до конца года.

"Это позволит рекультивировать крупные несанкционированные мусорные свалки и полигоны в республиках Татарстан, Северная Осетия-Алания, в Тверской, Липецкой, Тульской и Нижегородской областях", - отметил глава кабинета министров.

Он напомнил, что аналогичная работа ведется в Московской области, где готовятся к рекультивации четыре крупных мусорных полигона, и в рамках федерального проекта "Чистая страна" на это заложены более 2,5 миллиардов рублей.

- Мы будем продолжать такую работу по всей стране, - заверил Михаил Мишустин. - Это важно и для благополучия людей, и для улучшения экологической ситуации в целом.