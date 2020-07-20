В Чувашии нашли новое решение проблемы обманутых дольщиков

Новый подход в завершении строительства проблемных объектов был выработан во время встречи врио главы Чувашии Олега Николаева с генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Константином Тимофеевым. Кроме того, на совещании были обсуждены сроки восстановления прав пострадавших участников долевого строительства.

В настоящее время в Единый реестр проблемных объектов включено 12 объектов незавершенного строительства на территории Чувашии. В списке заключивших договоры долевого участия числится около 900 человек.

По словам Николаева, ситуация проговаривалась отдельно по каждому объекту, которые находились в ведении трех строительных компаний.

Итогом встречи стала договоренность о введении в Чувашии трехсторонней ответственности за достройку объектов, которые уже стали проблемными, но процедура банкротства застройщика еще не введена. Это новый подход в решении подобных вопросов. Поддержка компаний-застройщиков будет осуществляться региональными властями и Фондом защиты прав дольщиков.

- Будем стараться сделать так, чтобы и застройщик до банкротства не доходил, и проблемный объект был достроен и введен в эксплуатацию, а права дольщиков защищены. Этот путь поможет быстрее и эффективнее решить вопрос с проблемными объектами. Ведь уже после введения процедуры банкротства восстановление прав дольщиков затягивается из-за судебных разбирательств. Сейчас этот путь решения проблемы актуален, - пояснил Олег Николаев, добавив, что к решению проблемы таким образом в регионе приступят уже в ближайшее время.