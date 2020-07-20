Новости

Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок 20:36
Клип Little Big `Uno`стал самым просматриваемым в истории "Евровидения" 20:30
МИД РФ: Захватившие россиян пираты требований пока не выдвигали 20:29
Кадыров ответил на решение Госдепа США внести его в "черный список" 20:17
Роспатент готов рассматривать заявки в виде 3D-моделей 20:16
Лавров и Зариф обсудят во вторник вопросы энергетики и транспорта 19:47
Членам семей погибших военных будут платить повышенные пенсии 19:46
Россия и Узбекистан обсуждают создание совместного лоукостера 19:38
СК восстановил обстоятельства расследования дела об убийстве Евгения Зори 19:30
В Саратовской области 33 шоферов маршруток изолировали из-за COVID-19 19:23
Черноморский флот отработал пуски "Калибров" по кораблям противника 19:15
Мэр Анапы Юрий Поляков подал в отставку 19:13
Jeep показал гибридные Renegade и Compass с возможностью зарядки от сети 19:05
Путин подписал закон о смягчении валютного контроля 19:03
В Госдуме анонсировали ответ на санкции США в отношении Кадырова 18:58
Врач оценил вероятность заразиться коронавирусом на пляже 18:55
Житель Волгоградской области из-за конфликта поджег дома трех соседок 18:54
Госдума завершит весеннюю сессию отчетом правительства 18:51
Биологи обнаружили глубоководных рыб-"невидимок" 18:49
Глава судейского комитета РФС заявил, что фолов на Соболеве не было 18:48
Госдума прекратит депутатские полномочия Дегтярева 21 июля 18:47
Президент разрешил переносить Съезд судей при угрозе ЧС 18:42
Российская сборная по скалолазанию прошла карантин на сборах в Крыму 18:37
Назначен новый статс-секретарь министерства юстиции 18:37
"Крушение вертолета" под Новосибирском оказалось лесным пожаром 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
20.07.2020 19:23
Рубрика: Общество

В Саратовской области 33 шоферов маршруток изолировали из-за COVID-19

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области из-за контакта с медсестрой, у которой ранее выявили COVID-19, отстранены от работы 33 водителя маршрутных такси.

Сотрудники строительной фирмы в Тобольске заразились COVID-19

Как сообщила в понедельник на брифинге представитель областного управления Роспотребнадзора, коронавирус был выявлен у медсестры Центральной диспетчерской службы города Энгельса, которая проводила предрейсовые осмотры водителей.

- По данным эпидемиологического расследования медсестра контактировала с 33 водителями, все они отстранены от работы и находятся под медицинским наблюдением, - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Галина Архипова.

В регионе официально выявлено 8349 заболевших COVID-19, 4746 человек уже выздоровели, 51 пациент скончался, еще более 500 инфицированных саратовцев умерли от других заболеваний.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поддержал перенос акции "Бессмертный полк" на 2021 год
В Госдуме анонсировали ответ на санкции США в отношении Кадырова
Путин: Парад Победы и голосование по Конституции не привели к вспышкам COVID-19
Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
Иностранцы смогут вернуть НДС по электронному чеку
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году