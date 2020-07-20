В Саратовской области 33 шоферов маршруток изолировали из-за COVID-19

В Саратовской области из-за контакта с медсестрой, у которой ранее выявили COVID-19, отстранены от работы 33 водителя маршрутных такси.

Как сообщила в понедельник на брифинге представитель областного управления Роспотребнадзора, коронавирус был выявлен у медсестры Центральной диспетчерской службы города Энгельса, которая проводила предрейсовые осмотры водителей.

- По данным эпидемиологического расследования медсестра контактировала с 33 водителями, все они отстранены от работы и находятся под медицинским наблюдением, - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Галина Архипова.

В регионе официально выявлено 8349 заболевших COVID-19, 4746 человек уже выздоровели, 51 пациент скончался, еще более 500 инфицированных саратовцев умерли от других заболеваний.