В Татарстане во время движения развалился аттракцион

В одном из парков Набережных Челнов в минувшие выходные произошел инцидент с одним из аттракционов. Во время движения по "Веселым горкам" у подвижного состава оторвалась лицевая декоративная часть. В это время в нем находились посетители, но никто не пострадал.

Прокуратура РТ начала проверку по данному инциденту. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка правомерности эксплуатации подвижного состава, полноте и своевременности его технического обслуживания, возможности дальнейшей безопасной работы и с привлечением соответствующих специалистов будут установлены причины возникшей неисправности. Проверку под личный контроль взял прокурор Набережных Челнов.