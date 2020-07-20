Андрей Травников и министр науки РФ обсудили развитие "Академгородка 2.0"

В Новосибирскую область с рабочим визитом прибыл министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Вместе с губернатором области Андреем Травниковым глава ведомства посетил экспериментальное производство Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН, которое является крупнейшим в структуре Минобрнауки России.

Как сообщил министр, основная задача экспериментального производства - создание уникального научно-технического оборудования для ИЯФ и других научных центров, находящихся как в России, так и за рубежом. Также здесь будет изготовлено ускорительное оборудование для центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), который, по словам Валерия Фалькова, является знаковым научным центром для страны и всей мировой науки. Кроме того, это центрообразующий проект программы "Академгородок 2.0".

- Впереди нас ждет строительство еще нескольких установок класса мегасайенс. Поэтому логично ставить вопрос о модернизации производственных мощностей ИЯФ СО РАН и запускать некую программу на несколько лет, чтобы это было производство XXI века. Мы должны успешно реализовать федеральную научно-техническую программу до 2027 года, - сказал Валерий Фальков.

Андрей Травников представил министру математический научный центр мирового уровня, в задачи которого входит интеграция российских математических исследований в международную научную повестку, повышение привлекательности работы в сибирском макрорегионе для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей.

По словам губернатора, в рамках центра будет реализована новая система интеграции образования, исследований и высокотехнологичного бизнеса в математике и смежных областях. Систему внедрят в Академгородке, затем масштабируют на весь Западно-Сибирский макрорегион.

Глава региона обратил внимание на то, что развитие математического центра, а также Центра генетических технологий, СКИФа и Сибирского научного центра высокопроизводительных вычислений и обработки данных - часть целостной стратегии развития Новосибирского государственного университета.

- Важной частью этой стратегии является создание вокруг НГУ Инновационного научно-технологического центра, проект которого университет разрабатывает совместно с региональным правительством, - сообщил Андрей Травников.

Еще один масштабный инвестпроект, включающий создание Национального центра компетенций "Генетические технологии", уже запущен. Он является важной частью проекта "Академгородок 2.0", реализуемого в рамках нацпроекта "Наука".

Центр будет функционировать на базе Института цитологии и генетики СО РАН. На его площадке будут проводиться исследования фундаментальных проблем генетики и геномики, разрабатываться и внедряться новые лекарственные средства.

Рабочая поездка главы министерства в Новосибирскую область продолжится 21 июля. Валерий Фальков проведет совещание с ректорами вузов региона, на котором обсудит возможности участия вузов в программе стратегического академического лидерства.