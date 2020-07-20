Андрей Травников и министр науки РФ обсудили развитие "Академгородка 2.0"

Новости

Ивановский полицейский предложил обвиняемому помощь за 1,2 млн рублей 14:45
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки 14:44
Жителей Москвы и области предупредили о надвигающейся грозе 14:35
В Шереметьево можно будет пройти экспресс-тестирование на коронавирус 14:33
Египтологи раскрыли тайну смерти "кричащей мумии" 14:30
В правительстве Подмосковья произошли кадровые перестановки 14:23
Умер режиссер "Незнайки" и "Волшебника Изумрудного города" Боголюбов 14:20
У российских Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan нашли утечку топлива 14:15
Создатель "Гремлинов" Джо Данте спродюсирует сериал-приквел 14:13
На железной дороге в Каталонии перед визитом короля устроили саботаж 14:07
Песков: Путин пока не собирается в Хабаровск 14:02
Экипаж пропавшего Ан-2 в Бурятии не извещал наземные службы о вылете 13:48
Toyota представила новый логотип бренда 13:47
В подмосковных Люберцах изъяли почти килограмм героина 13:41
Количество выданных автокредитов упало до уровня 2017 года 13:31
Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Беларуси 13:29
Песков: Путин не делал прививку от коронавируса 13:27
Задолго до Renault Duster: как Chevrolet Niva могла стать "паркетником" 13:27
Лукашенко назначил послом Беларуси в США замглавы МИД Олега Кравченко 13:24
СК выяснит причину остановки аттракциона с людьми в Нальчике 13:24
В Ростовскую область прибыл первый в 2020 году теплоход с туристами 13:20
Сотрудники строительной фирмы в Тобольске заразились COVID-19 13:13
Задержаны подозреваемые в налете на дом экс-директора "Ростсельмаша" 13:13
В Госдуме готовят законопроект с "советскими" нормами для учителей 13:12
Матч "Крылья Советов" - "Сочи" не состоится 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
20.07.2020 13:30
Рубрика: Власть

Андрей Травников и министр науки РФ обсудили развитие "Академгородка 2.0"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирскую область с рабочим визитом прибыл министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Вместе с губернатором области Андреем Травниковым глава ведомства посетил экспериментальное производство Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН, которое является крупнейшим в структуре Минобрнауки России.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Как сообщил министр, основная задача экспериментального производства - создание уникального научно-технического оборудования для ИЯФ и других научных центров, находящихся как в России, так и за рубежом. Также здесь будет изготовлено ускорительное оборудование для центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), который, по словам Валерия Фалькова, является знаковым научным центром для страны и всей мировой науки. Кроме того, это центрообразующий проект программы "Академгородок 2.0".

Фото: Правительство Новосибирской области
Новосибирский губернатор взял на особый контроль реализацию нацпроектов

- Впереди нас ждет строительство еще нескольких установок класса мегасайенс. Поэтому логично ставить вопрос о модернизации производственных мощностей ИЯФ СО РАН и запускать некую программу на несколько лет, чтобы это было производство XXI века. Мы должны успешно реализовать федеральную научно-техническую программу до 2027 года, - сказал Валерий Фальков.

Андрей Травников представил министру математический научный центр мирового уровня, в задачи которого входит интеграция российских математических исследований в международную научную повестку, повышение привлекательности работы в сибирском макрорегионе для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей.

По словам губернатора, в рамках центра будет реализована новая система интеграции образования, исследований и высокотехнологичного бизнеса в математике и смежных областях. Систему внедрят в Академгородке, затем масштабируют на весь Западно-Сибирский макрорегион.

Глава региона обратил внимание на то, что развитие математического центра, а также Центра генетических технологий, СКИФа и Сибирского научного центра высокопроизводительных вычислений и обработки данных - часть целостной стратегии развития Новосибирского государственного университета.

- Важной частью этой стратегии является создание вокруг НГУ Инновационного научно-технологического центра, проект которого университет разрабатывает совместно с региональным правительством, - сообщил Андрей Травников.

Еще один масштабный инвестпроект, включающий создание Национального центра компетенций "Генетические технологии", уже запущен. Он является важной частью проекта "Академгородок 2.0", реализуемого в рамках нацпроекта "Наука".

Центр будет функционировать на базе Института цитологии и генетики СО РАН. На его площадке будут проводиться исследования фундаментальных проблем генетики и геномики, разрабатываться и внедряться новые лекарственные средства.

Рабочая поездка главы министерства в Новосибирскую область продолжится 21 июля. Валерий Фальков проведет совещание с ректорами вузов региона, на котором обсудит возможности участия вузов в программе стратегического академического лидерства.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Видео: Путин участвует в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Кремль призвал к скорейшему урегулированию ситуации между Баку и Ереваном
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Академик Гинцбург опроверг тайную вакцинацию представителей элиты от COVID-19
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации