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20.07.2020 20:04
Рубрика: Происшествия

По следу "Нивы"

СК объявил, что самому страшному маньяку добавили еще две жертвы
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
Этого гражданина считают самым жутким убийцей, на счету которого больше восьми десятков жизней. Михаила Попкова дважды (!) приговорили к пожизненным срокам за убийства 81 женщины. Следственный комитет заявил, что жертв было больше.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в ведомстве, СК по Иркутской области предъявлено обвинение 56-летнему Михаилу Попкову в совершении в июле 1995 года в Ангарске убийства женщины, которая до сих пор считалась без вести пропавшей.

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Напомним, СК России уже была доказана причастность Михаила Попкова к совершению 81 убийства и трех покушений на убийство женщин. Преступления мужчина совершал с 1992 по 2010 год на территории Иркутской области, за что дважды приговорен к пожизненному заключению.

Сейчас Михаил Попков отбывает наказание в особой режимной исправительной колонии для пожизненно осужденных. Он перевезен в СИЗО-1 Иркутска. На допросе следователям СК России Попков рассказал об убийствах еще двух женщин, которые совершил с 1995 по 1998 год в Ангарске. По одному из эпизодов ему уже предъявлено обвинение, по второму - следователи СК вместе с сотрудниками ГУ МВД по Иркутской области собирают доказательства.

Попкова очень долго не могли найти, так как он работал в милиции. А еще подрабатывал в такси. Там и находил своих жертв.

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Во время следствия одним из поводов для начала охоты на женщин он назвал якобы измену жены. Первую жертву убийцы нашли летом 1992 года. Тогда в дежурную часть отдела милиции Ангарска поступило сообщение, что в лесу найдена убитая женщина. Но убийцу так и не нашли. С тех пор изнасилованных и убитых девушек находили регулярно. Через два года - осенью 1994 года - в окрестностях Ангарска нашли сразу два трупа. Дела возбуждали отдельно по каждому случаю. Вместе не объединяли.

И только в конце девяностых стало понятно - в городе появился серийный убийца. Даже создали следственную группу, правда, особых достижений у нее не было. Первой удачей был след - в некоторых случаях на месте преступления обнаруживали следы колес автомобиля "Нива". Проверили всех хозяев таких машин. Но выйти на след маньяка помогла экспертиза ДНК. Проверяли чуть ли не всех мужчин города и окрестностей. Совпадение с образцами Попкова нашли только в 2012 году.

Выйти на след маньяка помогла экспертиза ДНК. Проверяли чуть ли не всех мужчин города и окрестностей. Совпадение с образцами Попкова на жертвах нашли только в 2012 году

Задержали Попкова во Владивостоке. На первых допросах он сознался в убийствах трех женщин. Но следователи Попкову предъявили обвинения в 22 убийствах и двух покушениях. В январе 2015 года Иркутский областной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. И уже после оглашения приговора маньяк признался еще в 60 эпизодах. Оказалось, что он совершал преступления даже после увольнения с работы - вплоть до 2010 года. Жертвами маньяка становились девушки и женщины в возрасте от 16 до 50 лет.

Это страшное уголовное дело занимает 322 тома.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск

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