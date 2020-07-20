МЧС проверяет информацию об аварийной посадке вертолета под Новосибирском

В Новосибирской области начались поисковые работы для проверки информации об аварийной посадке вертолета в Северном районе, на границе с Томской областью.

- В оперативную службу поступила информация о том, что в районе Верх-Тарского нефтяного месторождения совершил аварийную посадку вертолет, - сообщил "РГ" заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков. - Звонивший представился очевидцем.

Пока информация об аварийной посадке не нашла своего подтверждения. По данным Росавиации ни одно воздушное судно в Сибири не пропадало.

Поисковые работы организованы региональным координационным центром поиска и спасения. Со стороны Колпашевского района Томской области к предполагаемому месту происшествия для проверки поступившей информации вылетел вертолет со спасателями. В район Верх-Тарского нефтяного месторождения также выдвинулись сотрудники Куйбышевского поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Новосибирской области и работники газового предприятия, расположенного неподалеку.