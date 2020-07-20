На Таймыре откачали и вывезли еще 85 кубов авиатоплива с места разлива

С поверхности водоема у поселка Тухард на Таймыре собрали и вывезли к месту временного хранения еще 85 кубометров топливно-водяной смеси.

Как сообщает официальный сайт Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, сейчас на месте разлива авиационного топлива продолжается обработка поверхности водоемов специальными сорбентами, чрезвычайную ситуацию ликвидируют 31 человек и 11 единиц техники. Идет постоянный мониторинг экологической обстановки. Всего с начала ликвидации аварии взято 40 проб воды и 10 проб почвы.

Напомним, авария произошла 12 июля - из-за разгерметизации трубопровода компании "Норильсктрансгаз" более 40 тонн горючего попало в местный безымянный ручей и два озера. В ходе ее ликвидации специалисты откачали из озер 159 кубометров водно-топливной смеси. Все загрязненную воду с топливной пленкой перевозят к месту временного хранения на так называемую иловую площадку.

В реке Большая Хета, из которой снабжается водой поселок Тухард, по данным Росморречфлота, следы авиатоплива не обнаружены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ. На территории муниципалитета введен режим ЧС. Ликвидация разлива топлива и рекультивация территории продлится до 30 дней.