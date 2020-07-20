Новосибирск признали самым криминальным городом России

Европейские социологи опубликовали рейтинг самых криминальных городов Восточной Европы.

Исследователи проанализировали уровень преступности и безопасности в тридцати крупных мегаполисах, в число которых вошли и несколько российских городов. Лидером европейского криминального рейтинга, по данным портала Numbeo, стала Одесса, где был зафиксирован самый высокий индекс преступности.

А вот среди российских городов самым криминальным оказался Новосибирск. Индекс преступности в регионе равен 47.54, в то время как индекс безопасности - 52.46.

Москва в данном рейтинге находится на 12 месте. Индекс преступности в столице России составляет 39.68, а индекс безопасности - 60.32.