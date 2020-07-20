В Кабардино-Балкарии группа туристов пострадала при сходе льда

На леднике Башиль в Чегемском районе Кабардино-Балкарии на высоте около 3600 метров группа туристов из Москвы попросила о помощи. По данным ГУ МЧС КБР, три человека из пяти участников группы пострадали.

- На леднике оказалась группа туристов, в том числе дети 9 и 11 лет. Туда на вертолете отправляются спасатели Эльбрусского ВПСО, людей будут эвакуировать, - рассказал "РГ" начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев.

По предварительным данным, в ущелье сошла ледяная масса. На место отправились четыре спасателя, которые окажут пострадавшим помощь и помогут эвакуироваться, после этого им будет оказана квалифицированная медицинская помощь внизу.