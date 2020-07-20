МИД РФ отреагировал на решение США внести Кадырова в "черный список"

Россия найдет способ ответить на внесение Соединенными Штатами в "черный список" главы Чечни Рамзана Кадырова. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем", - написала дипломат на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео.

Ранее сегодня глава внешнеполитического ведомства США объявил о внесении главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Это значит, что ему теперь запрещен въезд в США, впрочем, это не сильно меняет положение дел, поскольку Кадыров уже был внесен в санкционный список минфина США. Однако теперь Вашингтон, по словам Помпео, будет призывать другие страны, у которых такие же взгляды, как у США, к принятию аналогичных мер.