В Госдуме анонсировали ответ на санкции США в отношении Кадырова

Россия найдет способ ответить на внесение в "черный список" главы Чечни Рамзана Кадырова администрацией США. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что Госдеп США объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека.

- Не думаю, что санкции США могут повлиять на эффективность Кадырова как главы Чеченской Республики, - оценил Слуцкий. - Ну а принцип взаимности никто не отменял.

Он выразил уверенность в предстоящем ответе на "это очередное противоправное решение Госдепа".

Оценивая этот шаг, политик также отметил, что основания для внесения Кадырова в "черный список" абсолютно голословны.

- Кадыров был и остается патриотом России. Очевидно, именно этот факт является настоящей причиной рестрикций, - сказал Слуцкий.

По его словам, обвинения в причастности в нарушении прав человека достаточно серьезные и должны быть подтверждены только в суде. "В противном случае подобные утверждения являются клеветой на одного из самых авторитетных руководителей российских регионов", - добавил глава думского комитета.