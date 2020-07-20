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20.07.2020 15:35
Рубрика: В мире

Генконсульство Кореи в Петербурге приглашает россиян к участию в конкурсах

Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Генеральное консульство Республики Корея в Санкт-Петербурге объявило сразу два конкурса в социальной сети Instagram. Мероприятие приурочено к 70-летней годовщине с начала корейской войны и посвящено теме установления мира на Корейском полуострове.

Первый конкурс предполагает создание свободного контента на тему мирного объединения Корейского полуострова, что требует не только глубокого осмысления вопроса, но и творческого подхода, проявления оригинального мышления. Второй конкурс более простой - нужно записать видео, где участник отвечает на вопрос, почему мир на Корейском полуострове имеет столь важное значение для всего мирового сообщества. Заявки принимаются до 16 августа.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Участвовать в конкурсах могут не только петербуржцы, но и все желающие, проживающие на территории России. Победителей ожидают награды в виде последних моделей корейских смартфонов и планшетов, проживание в корейском пятизвездочном отеле в Санкт-Петербурге и сертификаты на корейскую косметику.

Это уже не первое мероприятие подобного рода, которое проводит корейское консульство в сети Instagram. Петербуржцы уже смогли проявить себя в конкурсах каллиграфии и в современных корейских танцах в стиле K-POP, в тренде последней моды танцевать участники должны были в медицинских масках.

Напомним, что в этом году празднуется 30-летний юбилей корейско-российских дипломатических отношений, и в Санкт-Петербурге было запланировано множество мероприятий различного масштаба и формата. Главное событие года - традиционный "KOREA фестиваль" уже третий год проходит в Санкт-Петербурге в конце октября и даже был включен в Единый календарь событий Санкт-Петербурга.

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