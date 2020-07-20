Как сделать туризм в глубинке более комфортным и безопасным

Регионы России стараются сделать все, чтобы отдых туристов, которые в них приезжают, был максимально комфортным. Фото: РИА Новости

Соловецкая "взлетка"

На Соловках, что в Архангельской области, кипит работа по созданию современного аэропортового комплекса. Реконструкция взлетно-посадочной полосы уже вышла на финишную прямую. Старые плиты заменили на современное покрытие, построили перрон на четыре воздушных судна и рулежную дорожку. В итоге "взлетка" составит полторы тысячи метров, ее оборудуют по последнему слову техники.

Соловки смогут принимать современные воздушные суда. Будет построено и новое здание аэропорта.

- Создание современного аэропортового комплекса на Соловках поможет большему количеству людей познакомиться с этим памятником культурного наследия, - считает врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Обновление авиаинфраструктуры островов вошло в федеральный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов". Оно идет за счет федерального и областного бюджетов, помогает Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

Кроме того, на островах построят больницу, образовательный комплекс, жилье, дороги и причальные сооружения.

Регионы строят дороги и расширяют сеть межрегиональных регулярных авиационных маршрутов

Киты Охотского моря

А в Хабаровском крае уже несколько лет реализуется проект комплексного развития аэропортового комплекса. Преобразование главных "воздушных ворот" края проходит в несколько этапов. Осенью прошлого года был введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал внутренних авиалиний. Его современную инфраструктуру уже успели оценить многие пассажиры. Завершены и основные работы в рамках первой очереди реконструкции аэродромного комплекса.

Кроме того сам аэропорт совместно с партнерами-туроператорами при поддержке правительства Хабаровского края инициировал реализацию проекта "Киты Охотского моря. Хабаровский край", цель которого - создание на особо охраняемой природной территории Национальный Парк "Шантарские острова" центра китового туризма мирового уровня.

Был сделан и еще один важный шаг. Совместно с авиакомпанией "Россия" аэропорт открыл прямые рейсы из Хабаровска в Сочи и Симферополь.

Аксайский обход

В Ростовской области в рамках Комплексного плана началась реализация инфраструктурного проекта "Обход города Аксай" стоимостью 120 миллиардов рублей. Трасса призвана не только повысить безопасность дорожного движения, но и сократить по времени поездки до курортов юга России. Кроме того, путешественники получат возможность комфортно добраться до туристического центра - старинной столицы донских казаков - станицы Старочеркасской.

Строить объект предстоит по немецким технологиям. Толщина дорожной одежды в полтора раза больше относительно российских норм, и ее расчетный срок службы составит 30 лет.

Проектом также предусмотрено строительство ветровых электростанций, энергия которых будет использоваться для освещения магистрали.

Ставропольский хаб

Сейчас в регионе планируют масштабную модернизацию инфраструктуры аэропортов в Ставрополе и в Минеральных Водах. Общая сумма расходов в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" составит порядка 2,6 миллиарда рублей.

В аэропорту краевой столицы предусмотрено строительство нового терминала внутренних воздушных линий, реконструкция взлетно-посадочной полосы, модернизация других элементов инфраструктуры - все это в целом поможет расширить возможности по приему воздушных судов разных типов.

Кроме того, на Ставрополье готовится реконструкция трассы А-157 от Минвод до Кисловодска.

Эта дорога связывает международный аэропорт с курортными городами на КМВ и обеспечивает выход на Военно-Сухумскую дорогу в Карачаево-Черкесии. На тридцатикилометровом отрезке проезжую часть расширят с двух до четырех полос, построят защитные сооружения на участках, подверженных оползням.