Жителей Коми лишили средств с помощью приложения для смартфонов

Телефонные аферисты обманули жителей Сыктывкара, убедив их поставить специальное программное обеспечение на собственные смартфоны. В результате злоумышленники получили полный доступ к банковским счетам пострадавших.

О двух эпизодах мошенничества сообщила пресс-служба УМВД по Коми. 61-летняя жительница республиканского центра поверила в то, что ей звонит сотрудник банка, и по его указанию установила приложение, которое позволило преступникам установить контроль над мобильным банкингом пострадавшей. В результате женщина лишилась более 57 тысяч рублей.

В другом случае без денег остался местный житель 1979 года рождения, пожелавший продать журнальный столик через известный специализированный сайт. Во время звонка аферисты, использовавшие сим-карту, зарегистрированную в Кемеровской области, представились покупателями и якобы для облегчения процедуры предложили продавцу перейти по ссылке, которую прислали в мессенджер. В результате потерпевший ввел данные своей банковской карты и лишился пяти тысяч рублей.

Стоит отметить, что обманутый гражданин знал о случаях мошенничества, а в его подъезде была повешена листовка с предупреждением об афере. По всем эпизодам возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

Примечательно, что телефонные мошенники заметно активизировались в Коми в последние дни. Так, накануне фальшивые "банкиры" с помощью различных методов списали со счетов жителей республики около 400 тысяч рублей в свою пользу. Во всех случаях пострадавших уверяли, что их накопления находятся в опасности и в целях защиты им необходимо незамедлительно провести те или иные манипуляции с личными данными.