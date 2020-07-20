В Калининграде состоялся первый выпуск сестер милосердия

Дипломы получили 12 калининградок. Выпускницы будут безвозмездно трудиться в подразделении Калининградской областной клинической больницы для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. В качестве служебной одежды сестры милосердия за образец принята униформа дореволюционного сестричества в России.

Стать сестрой милосердия было непросто. Для этого требовалось искреннее желание помогать нуждающимся. Помимо этого среди 35 кандидаток выбирали исключительно стрессоустойчивых людей, которые готовы работать с эмоциональными пациентами, не побоятся трудностей в выхаживании тяжелых больных.

Как рассказал главный врач клинико-диагностического центра мединститута Юрий Скалин, объявления о наборе давали в религиозных учреждениях, поскольку это епархиальное сестричество. "Они получили ходатайства и рекомендации от настоятелей храмов и затем уже посещали занятия на нашей базе", - подчеркнул Скалин.

Обучение длилось два месяца. Оно проходило по классическому госстандарту подготовки младших медсестер. Также в их образовательную программу вошли занятия по духовно-нравственному воспитанию, которые вели как священнослужители, так и преподаватели психологии в университете.

- Сестры милосердия очень востребованы сейчас. Много пациентов нуждаются в их заботе и внимании, - говорит главный внештатный терапевт минздрава региона Ирина Шеинская.

В будущем сестры милосердия помимо областной больницы будут помогать в качестве волонтеров в Центральной городской клинической больнице и Городской станции скорой медицинской помощи.

Программа сестричества реализуется Калининградской епархией и мединститутом БФУ имени И. Канта при поддержке регионального минздрава.