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20.07.2020 21:06
Рубрика: Общество

Помоги, сестричка!

В Калининграде состоялся первый выпуск сестер милосердия
Текст: Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
Дипломы получили 12 калининградок. Выпускницы будут безвозмездно трудиться в подразделении Калининградской областной клинической больницы для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. В качестве служебной одежды сестры милосердия за образец принята униформа дореволюционного сестричества в России.
Обучение сестер милосердия прошло на базе мединститута Балтийского университета имени Канта. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области Обучение сестер милосердия прошло на базе мединститута Балтийского университета имени Канта. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области
Обучение сестер милосердия прошло на базе мединститута Балтийского университета имени Канта. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Стать сестрой милосердия было непросто. Для этого требовалось искреннее желание помогать нуждающимся. Помимо этого среди 35 кандидаток выбирали исключительно стрессоустойчивых людей, которые готовы работать с эмоциональными пациентами, не побоятся трудностей в выхаживании тяжелых больных.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Как рассказал главный врач клинико-диагностического центра мединститута Юрий Скалин, объявления о наборе давали в религиозных учреждениях, поскольку это епархиальное сестричество. "Они получили ходатайства и рекомендации от настоятелей храмов и затем уже посещали занятия на нашей базе", - подчеркнул Скалин.

Обучение длилось два месяца. Оно проходило по классическому госстандарту подготовки младших медсестер. Также в их образовательную программу вошли занятия по духовно-нравственному воспитанию, которые вели как священнослужители, так и преподаватели психологии в университете.

- Сестры милосердия очень востребованы сейчас. Много пациентов нуждаются в их заботе и внимании, - говорит главный внештатный терапевт минздрава региона Ирина Шеинская.

В будущем сестры милосердия помимо областной больницы будут помогать в качестве волонтеров в Центральной городской клинической больнице и Городской станции скорой медицинской помощи.

Программа сестричества реализуется Калининградской епархией и мединститутом БФУ имени И. Канта при поддержке регионального минздрава.

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