В Калининграде состоялся первый выпуск сестер милосердия

Стать сестрой милосердия было непросто. Для этого требовалось искреннее желание помогать нуждающимся. Помимо этого среди 35 кандидаток выбирали исключительно стрессоустойчивых людей, которые готовы работать с эмоциональными пациентами, не побоятся трудностей в выхаживании тяжелых больных.
Как рассказал главный врач клинико-диагностического центра мединститута Юрий Скалин, объявления о наборе давали в религиозных учреждениях, поскольку это епархиальное сестричество. "Они получили ходатайства и рекомендации от настоятелей храмов и затем уже посещали занятия на нашей базе", - подчеркнул Скалин.
Обучение длилось два месяца. Оно проходило по классическому госстандарту подготовки младших медсестер. Также в их образовательную программу вошли занятия по духовно-нравственному воспитанию, которые вели как священнослужители, так и преподаватели психологии в университете.
- Сестры милосердия очень востребованы сейчас. Много пациентов нуждаются в их заботе и внимании, - говорит главный внештатный терапевт минздрава региона Ирина Шеинская.
В будущем сестры милосердия помимо областной больницы будут помогать в качестве волонтеров в Центральной городской клинической больнице и Городской станции скорой медицинской помощи.
Программа сестричества реализуется Калининградской епархией и мединститутом БФУ имени И. Канта при поддержке регионального минздрава.