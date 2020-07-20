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20.07.2020 18:57
Рубрика: Экономика

Очередь за прекрасным

В музеях и парках Санкт-Петербурга вновь ажиотаж
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
В Петербурге музеи столкнулись с ажиотажным вниманием со стороны туристов. Билеты раскупают на несколько недель вперед. Нюанс в том, что в связи с непростой эпидемиологической обстановкой сами музеи проводят посещения по сеансам и ограничивают число билетов. Во многие музеи уже не попадешь.

В центре внимания туристов традиционно находится Эрмитаж. В Зимний дворец билеты раскуплены до конца июля. В Главный штаб осталось всего несколько билетов на будни, а на ближайшие выходные они стремительно раскупаются. Похожая ситуация и в Русском музее. В Михайловском дворце все посещения раскуплены до конца месяца.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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На колоннаду Исаакиевского собора на ближайшее воскресенье, 26 июля, билетов уже нет. Впрочем, на субботу места пока есть.

В Екатерининском дворце в Царском Селе на ближайшую неделю осталось несколько билетов, по одному на сеанс - парой не сходить. Правда, в Екатерининский парк пускают без ограничений, можно даже купить билет с открытой датой.

Свободно продаются билеты и на знаменитые фонтаны в Петергофе. В минувшие выходные на входе в Нижний парк образовались огромные очереди. Причем билеты в музей-заповедник "Петергоф" сейчас продают только онлайн, то есть на входе в парк толпились те, кто заранее оплатил вход.

Стоит отметить, что очереди в петербургские музеи - дело обычное. В прошлые годы в Царском Селе туристы проводили в ожидании по четыре часа ради Янтарной комнаты.

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