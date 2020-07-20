В музеях и парках Санкт-Петербурга вновь ажиотаж

В центре внимания туристов традиционно находится Эрмитаж. В Зимний дворец билеты раскуплены до конца июля. В Главный штаб осталось всего несколько билетов на будни, а на ближайшие выходные они стремительно раскупаются. Похожая ситуация и в Русском музее. В Михайловском дворце все посещения раскуплены до конца месяца.
На колоннаду Исаакиевского собора на ближайшее воскресенье, 26 июля, билетов уже нет. Впрочем, на субботу места пока есть.
В Екатерининском дворце в Царском Селе на ближайшую неделю осталось несколько билетов, по одному на сеанс - парой не сходить. Правда, в Екатерининский парк пускают без ограничений, можно даже купить билет с открытой датой.
Свободно продаются билеты и на знаменитые фонтаны в Петергофе. В минувшие выходные на входе в Нижний парк образовались огромные очереди. Причем билеты в музей-заповедник "Петергоф" сейчас продают только онлайн, то есть на входе в парк толпились те, кто заранее оплатил вход.
Стоит отметить, что очереди в петербургские музеи - дело обычное. В прошлые годы в Царском Селе туристы проводили в ожидании по четыре часа ради Янтарной комнаты.