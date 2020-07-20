В Нарьян-Маре открылся купальный сезон

Под Нарьян-Маром открылся пляж на Голубых озерах - единственное место, где официально разрешено купаться.

Как сообщили в администрации Ненецкого АО, пляж прошел проверку ГУ МЧС, вода соответствует нормам СанПиНа. Сумма контракта на обустройство и содержание пляжа составила 695 тысяч рублей. Подрядчик заменил песок и огородил 25-метровую территорию для плавания буями и тросами с поплавками. Отдельная территория отделена для купания детей.

На пляже установлены биотуалет, душ, кабинки для переодевания, шезлонги. Есть волейбольная площадка и игровая зона для детей. Организовано дежурство профессиональных спасателей.

Пляж работает ежедневно с десяти часов утра до шести вечера. Короткий купальный сезон в Нарьян-Маре продлится меньше месяца. Его закрытие запланировано на 15 августа.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в ближайшие дни в НАО ожидается очень теплая для здешних мест погода - до 27 градусов тепла.