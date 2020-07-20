В Новгородской области раскрыли убийство таксиста

В Новгородской области по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве таксиста.

Как сообщает пресс-служба УМВД по региону, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД "Старорусский" поступила информация о том, что у деревни Жилино в кювете обнаружен автомобиль Renault Logan, рядом с которым лежит тело мужчины с признаками насильственной смерти. Выехавшие на место преступления оперативные сотрудники выяснили, что жертвой стал 53-летний житель Старой Руссы, работавший на местном таксомоторном предприятии.

Опрос свидетелей, а также другие оперативные действия указали на предполагаемого убийцу - ранее судимого 29-летнего жителя Старой Руссы, который воспользовался мобильным приложением для вызова такси. Во время начавшегося в салоне конфликта подозреваемый ударил водителя в шею ножом, отчего тот скончался, успев выйти из автомобиля.

Полицейские задержали вероятного преступника недалеко от места происшествия и передали его следственным органам. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".