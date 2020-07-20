В Петербурге ликвидировали высокопроизводительную нарколабораторию

Петербургские силовики провели успешную спецоперацию: в Курортном районе северной столицы ими была прекращена работа нарколаборатории, откуда было изъято более трех килограммов зелья.

Как сообщает официальный сайт ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, производство наркотика злоумышленники, среди которых были двое местных мужчин 45 и 46 лет, а также 41-летняя уроженка Архангельской области, развернули на арендованной даче в поселке Новый Белоостров. Во время обыска полицейские обнаружили большое количество химической утвари, а также значительное количество наркотической смеси. Экспертиза установила, что "продукция" нарколаборатории содержала особо опасное вещество искусственного происхождения, наносящее разрушающее воздействие на здоровье.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы сбыта запрещенных веществ. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконное изготовление наркотических средств).