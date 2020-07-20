В Петербурге заложили фрегаты "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов"

В Петербурге на "Северной верфи" прошла церемония закладки двух фрегатов проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов", сообщает ТАСС.

Сейчас в составе Северного флота находятся два многоцелевых фрегата проекта 22350. Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вот уже два года выполняет сложнейшие задания на учениях. Несколько дней назад флаг был поднят на фрегате "Адмирал флота Касатонов".

К швартовым испытаниям готовится корабль "Адмирал Головко". Также судостроители сформировали корпус еще одного фрегата, который называется "Адмирал флота Советского Союза Исаков".

Проект 22350 - это многоцелевые фрегаты для дальней морской зоны. Они могут как самостоятельно вести бой, так и действовать в составе группы.

Корабль выглядит масштабно: длина судна 135 метров, ширина - 16,4. Суда проекта оснащаются крылатыми ракетами и современным радиоэлектронным вооружением.

Фрегат может развивать скорость до 29,5 узлов и находиться в автономном плавании 30 суток.