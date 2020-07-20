Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале

В ряде регионов России на этой неделе резко похолодает. Такой неутешительный прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, со вторника начнется понижение температуры воздуха в Новгородской, Псковской, Смоленской, Брянской и Московской области. "Облачно, дождливо, в понедельник возможна гроза, температурный фон - 20-23 градуса, что ниже нормы на 2-3 градуса", - рассказал синоптик ТАСС.

Еще хуже будет синоптическая ситуация на Урале. Там прогнозируются "опасные погодные явления". В Свердловской, Челябинской, Курганской областях очень сильные дожди, гроза, град и ветер до 27 метров в секунду. Аналогичная ситуация в Тюменской и Томской областях. Правда, там ветер не такой сильный - порывы до 22 м/с. "Это такой опасный комплекс погодных явлений, который нарушает жизнедеятельность", - пояснил Вильфанд.

А вот жители юга России будут изнывать от жары. До +42 градусов раскалится воздух в Ингушетии, Ставрополье, Чеченской Республике, Астраханской области. В Северной Осетии чуть прохладнее - максимум +38.