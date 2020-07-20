"Зенит" будет хозяином поля в финальном матче Кубка России

Номинальным хозяином поля в финальном матче Кубка России по футболу будет "Зенит". Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Решающий матч розыгрыша Кубка России по футболу состоится в субботу, 25 июля в Екатеринбурге. В нем встретятся победитель нынешнего чемпионата России "Зенит" и занявший второе место в Футбольной национальной лиге клуб "Химки".

Матч начнется в 17:00 по московскому времени. По результатом проведенной жеребьевки хозяином поля станет "Зенит", который сможет выбрать цвет формы.

Для клуба из Санкт-Петербурга этот финал станет пятым. Команда трижды выигрывала этот трофей. Химчане вышли в финал во второй раз - в 2005 году они уступили в ЦСКА.